Це жахлива політика: Годжес розкритикував позицію Заходу щодо війни в Україні

Захід від початку повномасштабного російського вторгнення надає Україні допомогу. Однак для того, аби наша країна перемогла агресора у війні не вистачає чіткого визначення результату, який потрібний насамперед Сполученим Штатам Америки.

У розмові з 24 Каналом генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес сказав, що може допомогти Україні змінити хід війни та повернути ініціативу на полі бою. Він зауважив, що його розчаровує політика Заходу щодо війни в Україні.

Читайте також "Завуальований дозвіл": за якої умови США скасують заборону щодо ударів західною зброєю по Росії

Що повинен зробити Захід для перемоги України

Насамперед потрібно, щоб президент Сполучених Штатів Америки й канцлер Німеччини заявили, що хочуть перемоги України. Вони мають сказати, що їх метою є перемога України у цій війні, а потім розробити політичний план та найголовніше – надати підтримку.

Ці заяви про те, що "ми з вами стільки, скільки потрібно", для мене нічого не означають,

– зауважив Годжес.

Звісно, є потреба у протиповітряному та протиракетному захисті, який допоміг би захистити українські міста та інфраструктуру, а також невинних мирних жителів України від російських атак.

Крім цього, потрібні спроможності для завдання високоточних ударів великої дальності, які могли б знищити російську логістику, артилерію, штаби. Вони повинні зазнавати якомога більше ударів, і це підірве або нейтралізує зусилля Росії щодо здійснення цих атак.

"Ми не повинні боятися ядерних погроз Росії"

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримує будь-які удари по російській території зброєю американського виробництва. Видання Politico повідомило, що українські посадовці намагаються підштовхнути Білий дім до перегляду свого рішення. Для цього навіть ведуться переговори з конгресменами, які мають на меті переконати Конгрес натиснути на адміністрацію Байдена для перегляду їх рішення.

Мене це дуже розчаровує. Я вважаю, що це жахлива політика, і, звичайно, Україна повинна її ігнорувати, завдавати ударів по цілях там, де потрібно,

– зазначив генерал-лейтенант США у відставці.

На його думку, Білий дім все ще думає, що у такий спосіб може запобігти ескалації, проте вони абсолютно помиляються. Такий підхід вказує на повне нерозуміння того, як Україна має перемогти, а також свідчить про те, що в адміністрації президента США занадто багато людей, які все ще бояться того, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Ми можемо якимось чином протистояти цьому наративу чи переконанню, що американська зброя, якою Україна вдарила б по території Росії, спричинить ескалацію з боку країни-агресора. Це повне нерозуміння того, на що Росія готова піти. Ми повинні перестати боятися цього і стримувати себе,

– мовив Годжес.

Можливо, Україна могла б допомогти донести до США та Німеччини через різні канали свою оцінку можливості ескалації й того, чи справді вони готові застосувати ядерну зброю. Генерал-лейтенант США у відставці переконаний, що українці мають краще розуміння, ніж іноземні країни того, як Росія може застосувати, наприклад тактичну ядерну зброю.

На думку Годжеса, російська влада не готова до ядерного удару, адже навіть самій Росії це не вигідно.

"Єдина вигода Росії від ядерної зброї – це загроза, що вона може її використати. Вона бачить як ми через це вагаємося та стримуємо себе. Звичайно, я можу помилятися. Росіянам явно однаково, скільки невинних людей вони вб'ють, зокрема і своїх", – додав генерал-лейтенант США у відставці.

Ядерні погрози Росії