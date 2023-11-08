Усе постійно змінюється, – вояк Богдан Кротевич відповів на закиди, що фронт застиг

Шириться думка, що перехід цієї війни у позиційну означає провал Збройних Сил. Насправді важливо пам'ятати, що лінія фронту та ситуація на полі бою постійно змінюються. Разом з ними можуть змінюватися цілі, яких ми хочемо досягнути.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосійчук розповів майор та начальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії Богдан Кротевич, – інформує 24 Канал. Позивний військового – "Тавр".

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Війна зайшла в окопи: як діяти

Вояк нагадав, що війна триває з 2014 року, а повномасштабна – з 2022-го. За його словами, певні невдачі не варто сприймати як поразку, оскільки ситуація на лінії зіткнення завжди дуже динамічна.

Тут треба розуміти, що все змінюється. Ну, не можна так, що ти спробував, воно в тебе не вийшло, і все, ти такий: "Я не можу це зробити",

– сказав боєць.

За приклад "Тавр" взяв росіян. Військовий зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення вони не досягнули усіх поставлених цілей – скажімо, не захопили Київ, Харків чи Миколаїв.

Натомість їм вдалось окупувати території для створення сухопутного коридору до Криму. Також вони дещо змінили цілі війни та перегрупувалися.

Вони від них (початкових цілей – 24 Канал) не відмовились, а поставили собі трішки інші пріоритети, трішки інші завдання, змінивши інструмент підходу до ведення війни,

– констатував захисник.

Богдан Кротевич згадав, що минулого року ворог відійшов з Херсона. Звісно, ця подія була заслугою Збройних Сил та стала для України великою перемогою.

Водночас вона дозволила окупантам створити міцнішу лінії оборони на лівому березі Херсонської області та перекинути більше особового складу в район Бахмута на Донеччині.

Відхід (Росії – 24 Канал) з Херсона був чимось хорошим, як і для нас, так і для противника. Зараз він закріплюється на лівому березі, йому простіше обороняти лінію фронту. А тоді він всі сили перекинув на Бахмут. Ми всі бачили, що було в Бахмуті.

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Важливо, що нещодавно вийшла колонка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у якій він констатував, що ця війна перейшла в окопи та треба "шукати порох", аби її звідки витягнути.

Генерал Збройних Сил вважає, що саме розвиток виробництва такої зброї, може допомогти нашій державі наблизитись до перемоги: