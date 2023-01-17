"Нівельовано авторитет Пригожина": під Соледар іде російський десант

Все вказує на те, що всередині військогового керівництва Росії точаться суперечки. На позиціях "вагнерівців" починають з'являтися сили міноборони Росії.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Україні може зіграти на руку будь-яка конфронтація силових структур ворога, переконаний оглядач.

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Активність міністерства оборони Росії дехто пов’язує з конфліктом Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасімова з бойовиками Євгєнія Пригожина.

Пригожин зазнав невдачі

Конфронтацію всередині Росії оглядач називає дуже давньою, сьогодні Пригожина в ній програє. Він втрачає довіру, бо не зміг довести Путіну, що його "зеки" на щось здатні.

Бахмутський плацдарм — це фактично монополія Пригожина, він отримав там монополію своїх дій, безмежний ресурс та можливості рекрутувати зеків як найманців. Він мав надзвичайні повноваження як для такого персонажа, яким він був,

– додав Коваленко.

Він зауважив, що від бойовиків Пригожина результату зараз нуль. І хоч ті роздають значки "За взятіє под Соледаром", але питання: "Скільки в результаті там залишилося людського ресурсу після цього?"

"ПВК "Вагнер" вже не існує, деякі підрозділи вже не існують. Треба набирати нових зеків", – додав спікер.

Коваленко про чвари всередині Росії: дивитись відео

Російський десант під Соледаром

За словами Коваленка, поки ресурсів під Соледаром ворогу не вистачає, там з’являється російський десант – підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, підрозділи 7-ї десантно-штурмовавої дивізії. Так Пригожина починають відштовхувати від цієї монополії.

Фактор Соледару відіграв своє, було нівельовано величезний ресурс ПВК "Вагнер", а також було нівельовано авторитет Пригожина. Я навіть не здивуюся, якщо Пригожин найближчим часом зникне з інформаційного потоку Росії,

– резюмував Коваленко.

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