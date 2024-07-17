Це позитивний факт: навіщо Путін збільшив повітряну оборону біля своєї резиденції

Поблизу резиденції російського диктатора Путіна на Валдаї встановили додаткову систему протиповітряної оборони. Йдеться про ППО "Панцир-С1". Ймовірно, установка з'явилась там в березні 2024 року. Її наявність не гарантує повну захищеність ні цієї резиденції, ні її власника від можливих ударів.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін боїться за своє життя, тому й переживає за свою безпеку й встановлює більше ППО біля себе.

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Путін трясеться за своє життя, але погрожує "ядеркою"

На думку Жирнова, той факт, що біля резиденції російського диктатора встановили додаткову ППО, є позитивним. Адже це означає, що він боїться, що його можуть вбити, тож і його погрози щодо застосування ядерної зброї – маячня.

Якщо він встановлює систему захисту, значить він не самогубець. Він не зможе легко натиснути на червону кнопку й влаштувати ядерну війну. Його залякування "ядеркою" націлені першочергово на Захід,

– озвучив Жирнов.

Наявність ППО не гарантує повну безпеку

Ексспівробітник КДБ впевнений, скільки б комплексів протиповітряної оборони не встановили довкола Путіна, це не гарантує, що він буде стовідсотково захищений від ударів. Жирнов навів приклад з крейсером "Москва", який також був обладнаний такими комплексами.

"Він представлявся Росією як адміральський корабель Чорноморського флоту, який захищає не тільки себе, а й всю територію акваторії навколо себе. В результаті його потопили. Тому Путін стосовно ефективності ППО біля своєї резиденції дуже помиляється. Достатньо запустити туди 500 ракет одночасно і цей комплекс не справиться", – впевнений Жирнов.

Ексспівробітник КДБ зробив висновок, що Росія у війні проти України довела, що дуже вразлива в питаннях безпеки, бо її територія велика, що зіграло проти неї. Тому навіть стратегічні об'єкти країни-агресорки залишаються незахищеними.