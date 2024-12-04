Україні потрібно 20 систем ППО, триває робота щодо їх постачання до кінця року, – МЗС

Під час засідання Ради Україна-НАТО серед основних тем було забезпечення Сил оборони додатковими системами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міністерства закордонних справ України.

Дивіться також Зеленський анонсував важливі кроки в січні щодо повітряного щита України

Потреби України щодо ППО

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга поінформував партнерів Північноатлантичного альянсу щодо конкретних потреб України в 20 системах.

Вказується, що зараз триває робота над тим, щоб забезпечити їх постачання до кінця року.

ДОдамо, що відомо, що Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ на 12 грудня у відповідь на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

"Російські удари по електропідстанціях, які визначені МАГАТЕ як критичні для ядерної безпеки та захищеності, становлять загрозу глобальній безпеці", – підкреслили в МЗС.