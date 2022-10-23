Від США поки немає: Зеленський назвав країну, яка надала Україні ППО

Партнери України мають засоби, які допоможуть закрити небо від російських ракет та дронів. Наразі підтримку надала Німеччина.

Про це в інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC розповів президент України Володимир Зеленський, передає 24 канал.

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"Ми готові боротися. Україна не перший день показує, що ми боремося. Ми можемо перемогти, але нам потрібні партнери. Перш за все, українська енергетика і суспільство страждає через брак ППО, протиракетної оборони", – сказав Зеленський.

Є серйозні результати

Президент зазначив, що світ може надати засоби, які захистять повітряний простір. Він зазначив, що наразі головна місія Росії сьогодні – це бити по енергетичній системі. Їхнє завдання – залишити людей без світла, бо росіяни є терористами.

Сполученим Штатам я вдячний за велику допомогу, але ППО у нас поки що немає від США. Чекаємо, що також країни Європи можуть нам допомогти. Поки тільки Німеччина. Я скажу відверто, що вони передали першу систему IRIS-T. Вона показала дуже серйозні результати, але ми не можемо на дрони віддавати всі ці ракети, – пояснив президент.

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За словами Зеленського, ракет в України наразі не так багато. Важливо, що дрони треба знищувати іншою зброєю.

"Всі ці деталі є у наших партнерів. ППО, ПРО – це дуже важливо сьогодні для нас. Це може зберегти наше суспільство від терористичних атак", – додав президент.

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