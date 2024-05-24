Ще один зенітний комплекс IRIS-T від Німеччини вже прибув в Україну

Німецькі ЗМІ повідомляли, 24 травня в Україну вже прибув ще один ЗРК IRIS-T. Згодом інформацію про чергову систему ППО підтвердили й в Міноборони Німеччини.

Таким чином станом на зараз у нашій країні чотири системи IRIS-T середньої дальності та одна система малої. Зазначається, що Німеччина пообіцяла надати ще два десятки ППО різного радіусу дії.

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ППО від Німеччини

У п'ятницю, 24 травня, Україна отримала четверту зенітну систему IRIS-T від Німеччини.

За останні півтора року системи озброєння довели свою ефективність у захисті великих українських міст Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехоплювали крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру,

– пише видання Spiegel.

Загалом Берлін пообіцяв Києву 9 систем ППО IRIS-T SLM та 11 систем ППО IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense. Проте, як зазначає видання, Україна потребує не лише зенітних комплексів, а й боєприпасів до них. Через посилення російських обстрілів та вузькі місця поставок з боку постачальників виробнику важко встигати за попитом в Україні.

Потреба України в ППО