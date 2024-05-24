Ще один зенітний комплекс IRIS-T від Німеччини вже прибув в Україну
Джерело:Міноборони Німеччини
Німецькі ЗМІ повідомляли, 24 травня в Україну вже прибув ще один ЗРК IRIS-T. Згодом інформацію про чергову систему ППО підтвердили й в Міноборони Німеччини.
Таким чином станом на зараз у нашій країні чотири системи IRIS-T середньої дальності та одна система малої. Зазначається, що Німеччина пообіцяла надати ще два десятки ППО різного радіусу дії.
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ППО від Німеччини
У п'ятницю, 24 травня, Україна отримала четверту зенітну систему IRIS-T від Німеччини.
За останні півтора року системи озброєння довели свою ефективність у захисті великих українських міст Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехоплювали крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру,
– пише видання Spiegel.
Загалом Берлін пообіцяв Києву 9 систем ППО IRIS-T SLM та 11 систем ППО IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense. Проте, як зазначає видання, Україна потребує не лише зенітних комплексів, а й боєприпасів до них. Через посилення російських обстрілів та вузькі місця поставок з боку постачальників виробнику важко встигати за попитом в Україні.
Потреба України в ППО
- Пані посол України при НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що робота стосовно потенційних поставок Patriot триває "на всіх рівнях". Проте це нелегке питання. Країни мають не так багато систем, які можуть збивати балістичні ракети – тому вони вимушені рахуватися з власною нацбезпекою. Проте у питанні є "певні просування".
- Румунія зазначає, що надання цієї системи ППО нашій державі – це непростий процес. Країна готова передати Patriot за умови, що вона отримає щось взамін. Румунія не хоче лишитися без протиповітряної оборони.
- Володимир Зеленський у червні відвідає Францію. ЗМІ пишуть, що там він закликатиме країни НАТО збивати російські ракети над Україною. Президент ще раніше звинувачував Альянс у подвійних стандартах, оскільки США та Британія допомагати відбивати іранську атаку Ізраїлю.