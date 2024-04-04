Німеччина ініціює негайний аналіз всіх наявних у світі систем Patriot, – Кулеба
Під час Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ українська сторона винесла на розгляд партнерів важливе питання. Йдеться про постачання в Україну систем ППО.
Так, Німеччина ініціює негайний аналіз всіх наявних у світі систем батарей Patriot та інших систем ППО, а також що можна зробити, які комбінації побудувати для того, аби ці батареї були якнайшвидше доставлені в Україну. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Німеччина ініціює негайний аналіз всіх наявних у світі систем Patriot
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", негайно ініціює аналіз усіх наявних у світі систем Patriot та інших систем протиповітряної оборони.
Німеччина, як голова коаліції протиповітряної оборони, ініціює зараз негайно аналіз всіх наявних, не лише у союзників, але взагалі у світі, систем батарей Patriot та інших систем протиповітряного захисту, та що можна зробити, які комбінації збудувати, щоб ці батареї були доставлені в Україну,
– сказав український дипломат.
За словами Кулеби, під час зустрічі Ради Україна – НАТО він зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.
"Один із міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", – зазначив очільник українського МЗС.
Крім цього, Кулеба зауважив, що ті міністри, які були в Україні й чули роботу систем ППО, на відповідні прохання України "реагують інакше".
Зокрема, голова МЗС Німеччини вже оприлюднила відео на своїй сторінці в соцмережі Х (раніше твітер), в підписі до якого зазначила про необхідність для України посиленої протиповітряної оборони.
"Я щойно голосно та чітко почула від Дмитра Кулеби, що Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. Я на собі переконалася в Одесі та Харкові, що ППО рятує життя. Разом ми закликаємо партнерів у Європі та всьому світі надати все, що ми можемо", – наголосила Анналена Бербок.
Кулеба зустрівся зі Столтенбергом: коротко
- Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Зокрема він висловив розчарування з приводу того, що союзники відмовляються надати додаткові батареї протиракетної оборони Patriot.
- Кулеба зазначив, що "на жаль, Росія систематично знищує українську економіку, вбиває українців і також знищує українські міста". За його словами, його головний меседж на сьогодні – системи Patriot. "Тому що збереження життя українців, українських міст і економіки залежить від наявності в України Patriot і інших систем ППО", – додав Кулеба.
- Він зазначив, що мовиться про Patriot, тому що це єдина система, яка може збивати балістику. Адже лише за березень Росія запустила по Україні 94 балістичні ракети.