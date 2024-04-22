Мільярди крон на ППО: Норвегія виділить військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що його країна посилить військову допомогу нашій державі. Так, норвезька сторона сприятиме створенню системи протиповітряної оборони в Україні.

Як пояснив глава норвезького уряду посилення допомоги пов'язана з гострою потребою нашої держави озброєння. Для цього країна започаткувала спеціальну програму з назвою "Нансен".

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Норвегія передасть мільярди крон на ППО

Стьоре зазначив, що щоранку в новинах повідомляють про російські ракети й безпілотники, які вражають цивільні будівлі, енергетичні установки й вбивають безліч людей в Україні.

Норвезький прем'єр також зауважив, що Україна змогла захистити себе від наслідків цих атак, але "в неї закінчується паливо". Саме тому, за словами Стьоре, Норвегія тепер виділятиме мільярди на протиповітряну оборону нашої держави.

Частково для цього використовувалася програма "Нансен", але в переглянутому бюджеті ми також виділимо достатньо коштів, щоб Норвегія від самого початку брала участь у цій ініціативі,

– заявив глава уряду Норвегії.

Програма "Нансен" – це норвезький пакет підтримки України. Програма передбачає військову та цивільну підтримку на суму 75 мільярдів норвезьких крон (5,14 мільярда доларів США) протягом п'яти років.

Стьоре зазначив, що значна сума коштів буде виділена на посилення української ППО, не уточнивши точну цифру. Політик заявив, що подальші деталі будуть надані, коли буде представлений переглянутий бюджет.

Прем'єр Норвегії також підкреслив, що хоча витрати можуть бути значними, необхідно інвестувати в підтримання миру та свободи. Він підкреслив, що Україна та її народ несуть у боротьбі за це основний тягар.

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