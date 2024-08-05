Німеччина має збільшити постачання ППО Україні, – Пісторіус пояснив, чому це важливо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони. Тому його країна має збільшити обсяги постачання відповідних систем.

Глава німецької Міноборони заявив, що особливо посилення ППО Україні потрібно перед зимою. Зокрема, це, за словами Пісторіуса, має допомогти нашій державі у захисті своєї інфраструктури.

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Що сказав Пісторіус про збільшення постачання ППО Україні

Німецький міністр оборони зазначив, що його країна має посилити можливості українців в обороні, особливо протиповітряної. Для цього Німеччина вже надала нашій державі три системи Patriot та кілька систем IRIS-T.

Як прихильники України ми маємо збільшити постачання, бо протиповітряна оборона має вирішальне значення. Особливо напередодні зимового періоду для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури,

– підкреслив Пісторіус.

Водночас німецький міністр відмовився відповідати на питання про потенційну підтримку озброєння літаків F-16, що надходять з Франції.

"Я не можу зараз це коментувати, тому що ми не маємо F-16, як ви знаєте. Чи буде представлено зброю для використання з F-16 – це вимагає перевірки", – зауважив глава німецького Міноборони.

До слова, раніше німецька оборонна промисловість разом із Бундесвером таємно надала Україні великий пакет допомоги. Туди увійшли, зокрема, ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, три реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки, бойові машини тощо.