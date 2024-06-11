Третя установка Patriot та боєприпаси: Шольц пообіцяв найближчими тижнями та днями допомогу
Джерело:Офіс Президента України
У Берліні триває Конференція з відновлення України. Під час неї брав слово і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який пообіцяв найближчим часом надати Україні системи ППО та боєприпаси.
Німецький канцлер заявив, що найближчими "тижнями та днями" почнеться постачання в Україну нових засобів ППО. Серед іншого, буде й одна система ЗРК Patriot. Також, за його словами, запланована передача ракет та боєприпасів.
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Німеччина обіцяє більше ППО для України
Олаф Шольц нагадав присутнім, що після 24 лютого 2022 року ми надали лише військової допомоги Україні на суму у 30 мільярдів євро. Канцлер зазначив, що сильна та вільна європейська Україна "переможе російський імперіалізм" і повідомив про заплановані поставки озброєнь.
Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси,
– зазначив Шольц.
За словами канцлера, боєприпаси, ракети та все інше у наступні місяці та тижні поїде в Україну. Він звернувся до присутніх на конференції лідерів країн і закликав підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО "всім, чим вони можуть". Шольц наголосив, що найкраща відбудова – та, якої та не має бути.
Що відомо про допомогу Німеччини Україні
- Німеччина наразі займає одну з провідних позицій у посиленні українського ППО та відновленні країни. Влада країни також заохочує інші країни активніше долучатися до ініціатив Німеччини.
- Наприкінці травня Німеччина анонсувала виділення 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України. Вона буде спрямована, зокрема, на підтримку жителів східних регіонів країни.
- Крім того, Німеччина тоді оголосила про передачу Україні нового комплексного пакета військової допомоги, що включає значну кількість озброєнь, серед яких РСЗВ HIMARS, безпілотники, інженерна техніка, 10 танків Leopard 1, які поставлятимуть спільно з Данією.
- Також ЗМІ нещодавно повідомляли, що уряд Німеччини розмірковує над тим, щоб надати Україні ще один Patriot. Утім, це не офіційна інформація, а дані від джерел.
- Відтепер Україна також має змогу ремонтувати іноземну бойову техніку на своїй території: став до ладу цех з ремонту та виробництва бронетехніки Укроборонпрому та Rheinmetall.