Третя установка Patriot та боєприпаси: Шольц пообіцяв найближчими тижнями та днями допомогу

У Берліні триває Конференція з відновлення України. Під час неї брав слово і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який пообіцяв найближчим часом надати Україні системи ППО та боєприпаси.

Німецький канцлер заявив, що найближчими "тижнями та днями" почнеться постачання в Україну нових засобів ППО. Серед іншого, буде й одна система ЗРК Patriot. Також, за його словами, запланована передача ракет та боєприпасів.

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Німеччина обіцяє більше ППО для України

Олаф Шольц нагадав присутнім, що після 24 лютого 2022 року ми надали лише військової допомоги Україні на суму у 30 мільярдів євро. Канцлер зазначив, що сильна та вільна європейська Україна "переможе російський імперіалізм" і повідомив про заплановані поставки озброєнь.

Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси,

– зазначив Шольц.

За словами канцлера, боєприпаси, ракети та все інше у наступні місяці та тижні поїде в Україну. Він звернувся до присутніх на конференції лідерів країн і закликав підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО "всім, чим вони можуть". Шольц наголосив, що найкраща відбудова – та, якої та не має бути.

Що відомо про допомогу Німеччини Україні