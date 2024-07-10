Президент Словаччини поскаржився на те, що через Україну їм не лишиться ППО

Словацький президент Петер Пеллегріні привітав рішення США про посилення ППО України. Проте водночас він бідкається, що його країні може не вистачити установок.

Пеллегріні заявив, що для його країни, як члена східного крила НАТО, дуже важливе посилання ППО. Варто вказати, що Словаччина не має власних сучасних систем ППО.

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Словаччина та системи ППО

Президент Словаччини анонсував, що на саміті НАТО буде говорити про те, "якими є можливості оборонної промисловості США і Європи в цілому, щоб бути в змозі реалізувати плани щодо загального захисту східного флангу протиповітряною обороною".

Ще кілька одиниць протиповітряної оборони Україні означає, що країнам-членам НАТО їх не вистачить, і Словаччина, ймовірно, залишиться без ефективного захисту повітряного простору,

– вказав словацький президент.

Проте він вказав, що Словаччина братиме участь у загальному пакеті НАТО для України вартістю 40 мільярдів доларів. Також, як зазначив Пеллегріні, його країна "підтримує максимальні зусилля України в інтеграції в ЄС і надасть усі свої ноу-хау для того, щоб в Україні був мир і закінчилася війна

До слова, нещодавно Пеллегріні заявляв, що Братислава допомагає Києву, зокрема через збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах. Окрім цього, країна обіцяє збільшити постачання електроенергії восени та взимку.