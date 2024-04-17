"Добрих слів недостатньо": прем'єр Нідерландів назвав шляхи збільшення систем ППО для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна не зможе захищатися від російських атак лише "добрими словами" від союзників. Нідерланди, Данія та Чехія розглянуть можливості як доєднатися до ініціативи Німеччини щодо передачі додаткових систем ППО.

Про це Рютте заявив за результатами зустрічі в НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Шляхи збільшення систем ППО для України

Рютте зазначив, що зустріч на рівні Нідерландів, Данії, Чехії та генсека НАТО Єнса Столтенберга відбулась на фоні масових російських атак в Україні. За словами Рютте, інтенсивність обстрілів останніми тижнями лише зростає.

"Щодня під обстріл потрапляють житлові будинки, школи, інфраструктура. І це робить життя людей, які там живуть, все важчим і важчим. На додачу до цього, українці все частіше страждають від обстрілів касетними бомбами, які запускаються з-за лінії фронту", – сказав нідерландський лідер.

Він наголосив, що саме тому Захід має продовжувати надання допомоги для України, зокрема системи ППО. Рютте наголосив, що "лише добрих слів та намірів для України недостатньо".

У цьому конкретному питанні протиповітряної оборони ми бачимо три шляхи. Один з них – виробляти більше самостійно в середньостроковій перспективі, дивитися, що ще ми можемо поставити в Україну з наших власних запасів, і купувати те, що є в наявності в усьому світі,

— сказав прем'єр Нідерландів.

Нідерланди разом із Чехією та Данією вже працюють над постачанням артилерійських снарядів для української армії. Тепер коаліція з трьох країн розгляне, як можна підтримати ініціативу Німеччини щодо постачання додаткових систем ППО. Водночас Рютте закликав працювати над розбудовою української армії, здатної протистояти російській загрозі в майбутньому і діяти відповідно до стандартів НАТО.

До слова, прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен закликала передати Україні додаткові системи ППО. Про це вона заявила за результатами зустрічі в НАТО.

Вона привітала рішення Німеччини передати ще одну систему Patriot для української армії та наголосила, що захист українського неба є вкрай важливим у той час, коли Росія активізує масовані ракетні обстріли.

Важливим питанням, яке ми всі повинні поставити на порядок денний, є питання про те, чи не краще нам відправити кілька наших власних систем протиповітряної оборони в Україну в той час, коли вони, а не ми, щодня намагаються відбити нескінченну російську атаку,

— сказала Метте Фредеріксен.

Вона наголосила, що відповідь на це питання має бути "так", оскільки Європа має ці системи для захисту неба.

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