Україна не може виживати на двох ракетах раз на кілька місяців, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав європейські країни використати наявні запаси ракет для захисту людей в Україні. Він підкреслив, що держава не може виживати на двох чи чотирьох ракетах, які надають раз на кілька місяців.

З такими словами 16 жовтня Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради. Він порушив питання вичерпання запасів озброєння для захисту неба.

Дефіцит боєприпасів та роль європейської рішучості

Президент України закцентував на необхідності спрямування наявних у європейських арсеналах засобів для оборони цивільного населення.

Звичайно, ми всім вам вдячні, але я думаю, що ви маєте це зрозуміти. Тому, будь ласка, нехай те, що європейські країни вже мають, буде використано для захисту наших життів,

– наголосив Зеленський.

Під час промови глава держави висловив подяку лідерам Європейського Союзу за тривалу підтримку. Він зауважив, що саме згуртованість країн Європи стала важливим чинником у стримуванні російської агресії.

Європейський Союз не розпався. Він не відступив і не піддався страху, коли йшлося про захист європейського способу життя. І це мало не менше значення, ніж мужність українців,

– заявив Зеленський.

Він також акцентував, що "якби не рішучий ЄС, Путін уже зайшов би значно далі".

Нагадаємо, раніше український лідер вказував на значний дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot. Тоді він підкреслив, що Україна поки не є головним пріоритетом у їхньому постачанні, адже більшість боєприпасів перенаправляють на Близький Схід.