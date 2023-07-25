Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує термінового посилення ППО. В першу чергу, це треба для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це український лідер сказав під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Зеленський також розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси.

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Україна потребує термінового посилення ППО

Зеленський наголосив, що терористи щодня намагаються зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Тому ми мусимо захистити Одесу.

Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи,

– заявив президент.

Також Зеленський із Сунаком обговорили подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій та актуальні оборонні потреби України.

"Відзначили з Ріші Сунаком ухвалення "Групою 7" Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі", – розповів Зеленський.

Чого не вистачає на озброєнні ЗСУ

Нещодавно Юрій Ігнат заявляв, що Україні необхідно більше сучасних систем ППО й винищувачі F-16. Це допоможе зменшити тотальний контроль загарбників над окупованими територіями.

Окрім цього, Повітряним силам необхідно мати на озброєнні хоча б одну ескадрилью винищувачів F-16, аби виконувати важливі завдання на різних ділянках фронту. Ігнат пояснив, що кількість винищувачів згодом буде зростати, тому й захист неба буде ефективніший.