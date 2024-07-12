Восени Норвегія передасть Україні ППО IRIS-T

Норвегія передасть Україні повну батарею зенітного комплексу IRIS-T. Передача відбудеться у співпраці з Німеччиною

Ця батарея посилить українську ППО й допоможе краще захищатися від російських повітряних атак.

Дивіться також Patriot буде: Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів

Україна отримає ще одну ППО IRIS-T

У пресрелізі мовиться, що ця передача IRIS-T буде профінансована в рамках норвезької програми Norwegian Nansen Support Programme for Ukraine.

Жорстокі атаки, які ми бачили цього тижня, показують, чому українцям так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною, Норвегія передасть Україні цієї осені повну батарею протиповітряної оборони IRIS-T,

– заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде зазначив, що українці найкраще розуміють, що їм потрібно під час війни. Він підкреслив, що підтримка ППО вже давно є пріоритетом для України.

Самі українці найкраще розуміють, що потрібно, тому ми тісно контактуємо з Україною, коли визначаємо, як ми маємо спрямувати нашу підтримку країні,

– сказав він.

Крім своєї власної програми фінансування, Норвегія також надає кошти на міжнародні зусилля з ремонту та обслуговування обладнання української ППО через треті країни.