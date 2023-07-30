Київ – великий сам по собі, – у Повітряних силах розповіли, яка ППО захищає столицю

Київ – великий сам по собі, і потрібно багато засобів, щоб перекрити та захистити все місто. Тому у столиці багато нових комплексів, які можуть стовідсотково знищити ворожу ціль.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив: все, що буде у повітрі – буде знищуватися.

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Яка ППО захищає Київ

За словами Ігната, він бачив ту ППО й екіпажі, які щасливі на них працювати. Це Patriot, NASAMS та інші. Комплекси нові і працюють стовідсотково: одна ракета – одна ціль.

Менше людського фактору, можна увімкнути автоматичний режим і піти сховатися в укриття. Все, що буде у повітрі, буде знищуватися. Ця техніка може знищувати й балістику,

– сказав речник Повітряних сил.

Зараз багато ставлять питань, чому Київ краще чи гірше захищений. Ігнат наголосив, що столицю потрібно захищати і тут без варіантів. Куди більше бʼють – там і буде стояти більше засобів.

"А бʼють по Києву потужно. Жодна столиця у світі не переживала стільки ракетних атак, як наша. Але водночас не треба применшувати Харківщину та Дніпропетровщину, куди теж прилітає багато", – зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що загалом Київ – великий сам по собі, і потрібно багато засобів, щоб перекрити все місто.

Теж часто питають: чому у місті вибухає? Це не так. Поки ракета наздожене ворожу, перехопить її і поки цей уламок буде падати – він може пролетіти ще 10 кілометрів у падінні. Тому в разі повітряних тривог – треба ховатися. Результат, який показує наша ППО, досягається потом і кровʼю людей. Це дуже непросто,

– додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що на сьогодні Київ і Київська область оснащені найкращими системами протиповітряної оборони у світі. Однак навіть вони не гарантують абсолютного закриття неба від російських ракет і дронів. За його словами, жодна система ППО не може гарантувати повну відсутність проривів. Крім того, навіть збиті уламки можуть завдати шкоди.