Вирубують цілі ліси та парки: у Москві активно встановлюють ППО

В Росії почали активно вирубувати дерева у лісах, аби на їх місці розмістити системи ППО. Лише в одному з районів Москви знищили близько 100 гектарів лісу в заповідній зоні.

Місцеві жителі занепокоєні таким масовим вирубуванням дерев, а військові експерти наголошують, що розміщення військових об’єктів біля багатоповерхівок загрожує життю людей.

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Як Москва готується до оборони

У міноборони Росії стверджують, що масова вирубка дерев потрібна для "захисту Москви".

Першим майданчиком знищення дерев стали дослідні поля Московської сільськогосподарської академії. І хоча насаджень там було не так багато, проте всього за 2 тижні землю залили асфальтом і встановили 4 системи ППО С-400.



Дослідні поля академії / Фото The Insider

Також на майданчику розгорнули багатофункціональну систему РЛС 92Н6Е, яка знаходить та супроводжує повітряні цілі.

До найближчого будинку від майданчика всього 200 метрів. Мешканці будинку заявляють, що про погане намагаються не думати, але кожного ранку перевіряють, чи досі на полі знаходяться системи ППО.

Пізніше системи ППО встановили на території парку-заповідника "Лосиний острів". Тут також вирубали частину дерев, аби встановити ЗРК С-400. До найближчого будинку також менше ніж 200 метрів. Тепер з одного боку, люди вигулюють собак, а з іншого – встановлено ППО.



ППО встановили у парку-заповіднику / Фото The Insider

Екологи вкрай обурені встановленням ППО у заповідній зоні. Активісти навіть написали скаргу до мерій, проте отримали відповідь, що всі дії щодо вирубки є законними, оскільки "забезпечують національну безпеку Москви".



Відповідь з мерії / Фото The Insider

Знищили 100 гектарів лісу за 2 тижні

Проте найбільшої катастрофи для екології було завдано у мікрорайоні Кур'яново. Більше ніж 100 гектарів лісу на березі річки було знищено для потреб міноборони Росії.

Активно знищувати дерева почали наприкінці січня. Зачищення для майданчиків з системами ППО відбувалися настільки швидко, що місцеві жителі не знали куди й звертатися зі скаргами. Повне знищення лісу зайняло всього 2 тижні: один – на вирубку, другий – на перероблення сировини.



За 2 тижні знищили понад 100 гектарів лісу / Фото The Insider

За інформацією журналістів, саме у Кур'яново буде чи не найбільший майданчик з системами ППО. Всю площу колишнього лісу вже залили бетоном. Згідно з планом, міноборони Росії планує поділити територію на 10 ділянок, на кожній із яких будуть розміщені військові.



Схема розміщення майданчиків / Фото The Insider

Як не намагаються жителі Москви отримати відповіді від державних органів, всі відмовляються коментувати будівництво. Москвичі відправили декілька сотень листів до мерії, проте там лише сухо стверджують: "Нині проводяться заплановані заходи".



Реакція мерії на звернення громадян / Фото The Insider

Та ППО встановлюють не лише у заповідних зонах, але й на смітниках. У Новій Москві системи ППО встановили на найбільшому в Європі сміттєзвалищі. На сміттєвому полігоні встановили П-18-2 "Прима", яка застосовується для виявлення, визначення й супроводу повітряних цілей. Самостійно така система не використовується, лише у комплексі разом з ЗРК "Бук" чи "Тор".

У міноборони Росії жодного разу не прокоментували встановлення ППО в Москві. І це притому, що представник Росії в ООН Василь Небензя неодноразово критикував Україну саме за нібито розміщення систем ППО в житлових кварталах.

Паніка в Москві