Україна повернула європейській країні систему ППО: чому офіцер ЗСУ не бачить у цьому проблеми

Україна отримує різну техніку: деякі зразки озброєння є повністю новими, а деякі – зняті з баз зберігання. Серед такої кількості допомоги можуть бути несправні зразки, але у цьому немає нічого поганого.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ, боєць 1 окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, у цьому немає злого умислу, хтось міг банально недогледіти.

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Техніка буває різна

Як відомо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press розповів, що одна з європейських країн передала Україні систему ППО, яка в підсумку не спрацювала, тому її поміняли.

Тарас Березовець зазначив, що це цілком нормальна ситуація, адже Україна отримує велику кількість озброєння. Частина цієї техніки нова: наприклад, деякі танки Leopard 2, чи ракети Brimstone. Але багато зразків озброєння – це техніка, яку зняли з баз зберігання.

"Можливо було порушено умови зберігання. Можливо хтось не догледів. Не бачу тут злого умислу. Це помилка, а помиляються усі. У магазині можна поміняти товар, якщо він тобі не підійшов, так само ми робимо зі зброєю – нічого страшного, поміняли на те, що працює", – наголосив офіцер ЗСУ.

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