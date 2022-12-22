Коштує понад 1 мільярд доларів: яка версія Patriot необхідна Україні

США оголосили про передачу Україні ЗРК Patriot. Існує декілька варіацій цього комплексу і поки що невідомо, який саме буде переданий Україні, але стало зрозуміло, який потребує Україна.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, для України потрібна та версія, яка розроблена для знищення саме балістичних ракет.

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З чого складається комплекс

Як зазначив Олег Катков, вартість потрібної для України батареї ЗРК Patriot може складати більше ніж 1 мільярд доларів. До такого комплексу входять:

один радар;

одна командна машина;

машини забезпечення;

до 8 пускових машин.

Військовий експерт зазначив, що пускова машина не має власного радара, як деякі радянські системи, а прив’язана до радару і без нього вона нічого обстрілювати самостійно не може.

Якщо використовувати класифікацію НАТО, то саме ця батарея є Fire unit, тобто комплексом машин, які можуть самостійно виконувати бойове завдання. Виходить так, що одна батарея є одним зенітно-ракетним комплексом.

За словами військового експерта, існує 2 основні версії ЗРК – PAC-2 і PAC-3.

Військовий експерт розповів про необхідну версію Patriot: дивіться відео

Якщо у версії PAC-2 використовують ракети, які призначені для знищення аеродинамічних цілей, наприклад літаків, то у версії PAC-3 можна використовувати і ракети з попередньої версії, і ракети MSE, якими можна знищувати балістичні ракети.

Саме третя версія коштує на ринку понад 1 мільярд доларів, а вартість однієї ракети MSE сягає близько 3 мільйонів доларів.

Як зазначив Олег Катков, поки невідомо, яку саме версію буде надано Україні, але необхідність є саме в версії PAC-3 для протидії балістичним ракетам, які не можуть збити звичайними ракетами.

Навчання

Військовий експерт припустив, що тренування будуть відбуватись на території третьої країни. Імовірно це буде авіабаза США в Німеччині.

За умов мирного часу, зазвичай термін навчання становить 9 місяців, але за умови війни в Україні навчання можна скоротити, якщо будуть навчатись найкращі українські зенітники, які є найкращими у світі і мають найбільший реальний бойовий досвід.

Скоріш за все буде проведено навчання і коли вже буде навчено доволі значна кількість операторів, буде передано і цей Patriot, і сподіваюсь інші, бо один, звісно, значної ситуації на полі бою не створить,

– долдав Олег Катков.

Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація із ракетними атаками