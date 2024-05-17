ППО працювала у 5 областях: вночі Україну атакували 20 "Шахедів"

У ніч проти 17 травня ворог атакував територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО відбивали російську атаку у 5 областях.

Зокрема, потужні вибухи лунали на Харківщині. На жаль, там вночі спалахнули пожежі.

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Як відпрацювала ППО уночі

У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував вкотре атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього окупанти запустили 20 ударних БпЛА "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська.

Сили ППО провели потужну бойову роботу. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів".

Українські захисники знищували ворожі дрони-камікадзе у межах 5 областей: