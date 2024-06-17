У Криму "прорідили" російську ППО: у ЗСУ назвали кількість систем, які знищили за 2 місяці

17 червня 2024, 17:27
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Джерело:

Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ

Україна протягом двох останніх місяців уразила понад 10 ворожих систем ППО в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про установки С-300, С-350, С-400.

Українські військові розповіли про втрати ворогів у протиповітряній обороні протягом травня – червня 2024 року. Перед цим Кирило Буданов пояснював, що Росія перекинула на окупований півострів С-500

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Скільки ворожої ППО знищили ЗСУ в окупованому Криму

Загальна кількість окремо уражених систем ППО – орієнтовно 15,
– розповіли військові.

За їхніми даними, Україна в Криму:

  • вразила дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400,
  • знищила десятки пускових установок зазначених систем,
  • ліквідувала 15 радіолокаційних станцій,
  • зруйнувала понад 10 пунктів управління.

Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму!
– запевнили військові. 

Вони також показали інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму за останні 2 місяці. 


Як ЗСУ знищують російське ППО в Криму 

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Автор: Діана Квасневська