У Криму "прорідили" російську ППО: у ЗСУ назвали кількість систем, які знищили за 2 місяці

Україна протягом двох останніх місяців уразила понад 10 ворожих систем ППО в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про установки С-300, С-350, С-400.

Українські військові розповіли про втрати ворогів у протиповітряній обороні протягом травня – червня 2024 року. Перед цим Кирило Буданов пояснював, що Росія перекинула на окупований півострів С-500.

Зауважте У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

Скільки ворожої ППО знищили ЗСУ в окупованому Криму

Загальна кількість окремо уражених систем ППО – орієнтовно 15,

– розповіли військові.

За їхніми даними, Україна в Криму:

вразила дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400,

знищила десятки пускових установок зазначених систем,

ліквідувала 15 радіолокаційних станцій,

зруйнувала понад 10 пунктів управління.

Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму!

– запевнили військові.

Вони також показали інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму за останні 2 місяці.



Як ЗСУ знищують російське ППО в Криму

Атаки ЗСУ по Криму: останні новини