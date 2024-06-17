У Криму "прорідили" російську ППО: у ЗСУ назвали кількість систем, які знищили за 2 місяці
Україна протягом двох останніх місяців уразила понад 10 ворожих систем ППО в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про установки С-300, С-350, С-400.
Українські військові розповіли про втрати ворогів у протиповітряній обороні протягом травня – червня 2024 року. Перед цим Кирило Буданов пояснював, що Росія перекинула на окупований півострів С-500.
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Скільки ворожої ППО знищили ЗСУ в окупованому Криму
Загальна кількість окремо уражених систем ППО – орієнтовно 15,
– розповіли військові.
За їхніми даними, Україна в Криму:
- вразила дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400,
- знищила десятки пускових установок зазначених систем,
- ліквідувала 15 радіолокаційних станцій,
- зруйнувала понад 10 пунктів управління.
Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму!
– запевнили військові.
Вони також показали інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму за останні 2 місяці.
Як ЗСУ знищують російське ППО в Криму
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