ППО Росії має критичну слабкість: як Україна може скористатися шансом і завдати удару

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп розібрав зміну української тактики ударів по території РФ та причини глобального дефіциту систем Patriot. Аналітик також пояснив, чому обмеження роботи Starlink могли бути спланованим шантажем з боку Білого дому для захисту російських НПЗ.

Україна змінює підхід до ударів по Росії: замість полювання лише на готові ракети та авіабомби, можна знищувати критичні ланки їхнього виробництва. Водночас дефіцит ракет для Patriot, залежність від Starlink і розвиток власної балістики стають ключовими чинниками, які можуть вплинути на перебіг війни.

Військовий аналітик Давид Шарп пояснив в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу, чому удари по вразливих ланках російського ВПК можуть бути ефективнішими за атаки по готовій зброї, як Вашингтон може використовувати Starlink для тиску на Київ і чому українська балістика здатна стати серйозною проблемою для російської ППО.

Стратегія "пляшкових шийок" ВПК

Замість полювання на фінальні стадії складання, українські сили зосередилися на вибиванні ключових ланок виробничого ланцюга. Знищення потужностей, які виготовляють синтетичний каучук, нафтохімічні похідні, титанові сплави або специфічні компоненти живлення, здатне суттєво уповільнити або зупинити випуск готових ракет та авіабомб.

Це так звані "вузькі місця" – невеликі, але критично вразливі елементи, втрата яких паралізує весь процес.

Головним інструментом для таких ювелірних ударів залишаються крилаті ракети Storm Shadow. За словами Шарпа, це найефективніший далекобійний засіб у розпорядженні України.

Російська протиповітряна оборона відчуває величезні труднощі з їх перехопленням: наразі немає жодного підтвердженого випадку, коли б ППО Росії змогла повністю відбити організовану атаку цими ракетами.

Єдиним суттєвим недоліком Storm Shadow залишається їхня мала кількість та обмежена дальність, яка змушує українську авіацію працювати з обережністю, не заходячи глибоко в зону ураження.

Повна розмова з Давидом Шарпом: дивитись відео

Глобальний дефіцит ППО та ілюзія безлімітних Patriot

На тлі успішних українських атак Росія продовжує ракетний терор, що гостро ставить питання постачання систем ППО. Проте розраховувати на різке збільшення кількості ракет-перехоплювачів не варто. Світ зіткнувся з реальним дефіцитом боєприпасів для систем Patriot.

Виробничі потужності США наразі дозволяють випускати трохи більше ніж 60 ракет до Patriot на місяць. Ця кількість має покривати потреби самих Сполучених Штатів, України, європейських замовників та арабських союзників.

Ситуацію значно ускладнює ескалація на Близькому Сході. Під час останніх атак Ірану американські військові вже були змушені перейти в режим економії, пропускаючи менш пріоритетні цілі. Тому Україні доведеться адаптуватися до умов жорсткого дефіциту перехоплювачів, компенсуючи це ударами по пускових установках та заводах противника.

Шантаж Старлінком: як Вашингтон тисне на Київ

Обмеження роботи терміналів Starlink та Starshield для українських військових, які супроводжувалися скандальними заявами Ілона Маска, мають значно глибше політичне підґрунтя. Аналітик схиляється до думки, що рішення про обмеження функціоналу зв'язку приймалося не одноосібно Маском, а в тісній координації з Білим домом.

Це класичний інструмент кулуарного політичного тиску. Ймовірно, таким чином адміністрація США намагалася змусити Київ відмовитися від ударів по російських нафтопереробних заводах напередодні американських виборів.

Тимчасове припинення атак на НПЗ може свідчити про те, що сторони досягли негласної домовленості: Україна ставить на паузу удари по нафтопереробці, а США повертають повноцінну роботу систем зв'язку та попередження про ракетні напади. Цей кейс вкотре доводить критичну необхідність розвитку власних технологій та зменшення залежності від настроїв західних партнерів.

Блекаути в Криму як інструмент стримування

Удари по енергетичній інфраструктурі окупантів, зокрема по підстанції "Тамань", що призвели до масових блекаутів у Криму, є частиною ширшої стратегії залякування. Це не просто завдання тактичної військової шкоди, а чіткий політичний сигнал Москві напередодні зими.

Україна демонструє, що за спроби знищити її енергосистему Росія платитиме симетричну ціну. Мета таких дій – змусити Кремль задуматися про доцільність подальшого енергетичного терору та, можливо, вийти на негласне "енергетичне перемир'я". Це перехід до стратегії стримування через гарантовану відплату.

Українська балістика – вирок для російської ППО

Найбільш перспективним напрямком для України Шарп називає створення власної балістичної ракети з дальністю 500 – 900 кілометрів. Якщо США, Ізраїль та Україна мають дефіцит перехоплювачів проти балістики, то Росія взагалі не має ефективних засобів для боротьби з нею.

Російські системи ППО, які зараз стягують до Москви, не здатні перехоплювати балістичні цілі середньої дальності. У Росії просто не існує аналогів американських Patriot, THAAD чи ізраїльських Arrow-3. Тому масове, або навіть поодиноке, але точне застосування українських балістичних ракет по ключових об'єктах на території Росії стане катастрофою для російського командування. Це остаточно зламає відчуття безкарності та стане найпотужнішим фактором стратегічного стримування у цій війні.