Україна у 2026 році випробує єдину в Європі альтернативу Patriot, – Зеленський

Володимир Зеленський сказав, що домовився з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо отримання нової системи ППО SAMP/T, яка здатна перехоплювати балістику. Відповідний комплекс Україна отримає вже у 2026 році.

Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про майбутнє випробування нової SAMP/T?

Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Еммануелем Макроном 13 березня найважливішою і найголовнішою темою обговорення була саме альтернатива американським Patriot в контексті систем ППО. За словами президента, комплекс SAMP/T – це єдина на сьогодні в Європі альтернатива.

Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою,

– заявив президент.

Український лідер зауважив, що якщо нова SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою у черзі на отримання нових систем.

"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Еммануелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга", – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що наразі інших альтернатив американській системі Patriot, окрім нової SAMP/T, він поки що не бачить.

Яка найбільша проблема з Patriot для України?