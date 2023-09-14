З'явилися супутникові знимки ППО в Євпаторії, яку зранку знищила Україна

Зранку 14 вересня Україна знищила російський комплекс ППО "Тріумф" біля Євпаторії. Тепер у мережі показали супутникові знімки, де він був розміщений.

Журналісти розслідувачі показали супутникові знімки ППО "Тріумф" в Євпаторії, яку знищили, ймовірно, ракетами Нептун.

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Що видно на супутникових фото

Фото зроблені два тижні тому та сьогодні. На них чітко видно комплекс: його "очі" у вигляді радарів та антен та ракетний контейнер.



Комплекс ППО "Тріумф" біля Євпаторії / фото @Osinttechnical

Зазначимо, що у СтратКомі ЗСУ повідомили, що завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" біля Євпаторії.

Джерела 24 Каналу у розвідці СБУ уточинили, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України знищила російський комплекс ППО "Тріумф".

Що відомо про операцію

Згідно з даними наших джерел, спершу безпілотники СБУ уразили радари та антени комплексу. Після того, як радіолокаційні станції вийшли з ладу, підрозділи ВМС завдали удару по пускових комплексах С-300/400 "Тріумф" двома крилатими ракетами "Нептун".