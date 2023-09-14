З'явилися супутникові знимки ППО в Євпаторії, яку зранку знищила Україна
Джерело:Osinttechnical
Зранку 14 вересня Україна знищила російський комплекс ППО "Тріумф" біля Євпаторії. Тепер у мережі показали супутникові знімки, де він був розміщений.
Журналісти розслідувачі показали супутникові знімки ППО "Тріумф" в Євпаторії, яку знищили, ймовірно, ракетами Нептун.
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Що видно на супутникових фото
Фото зроблені два тижні тому та сьогодні. На них чітко видно комплекс: його "очі" у вигляді радарів та антен та ракетний контейнер.
Комплекс ППО "Тріумф" біля Євпаторії / фото @Osinttechnical
Зазначимо, що у СтратКомі ЗСУ повідомили, що завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" біля Євпаторії.
Джерела 24 Каналу у розвідці СБУ уточинили, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України знищила російський комплекс ППО "Тріумф".
Що відомо про операцію
Згідно з даними наших джерел, спершу безпілотники СБУ уразили радари та антени комплексу. Після того, як радіолокаційні станції вийшли з ладу, підрозділи ВМС завдали удару по пускових комплексах С-300/400 "Тріумф" двома крилатими ракетами "Нептун".
ППО "Тріумф"Це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, яка ефективна проти: літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення тощо. Один такий комплекс коштує 1,2 мільярда доларів США.