Ігнат пояснив, чому ППО тепер збиває менше ворожих безпілотників

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія змінила тактику повітряних атак. У таких умовах мобільним групам ППО складніше виявляти та знищувати ворожі цілі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в коментарі NV.

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Чому російські дрони стало важче збивати

З вечора 6 травня до 13:30 7 травня росіяни випустили 187 дронів Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Криму. Сили ППО знищили 81 ударний БпЛА, ще 64 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, однак понад 40 "Шахедів" збити не вдалося.

Дрони почали літати вище, поза зоною досяжності стрілецької зброї розрахунків мобільних вогневих груп. Це суттєво ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони. Крім того, вони одночасно атакують якесь із прифронтових міст (обласні центри) великою кількістю ударних БпЛА та дронів-імітаторів, а часу і засобів для ефективної протидії, звісно, замало,

– пояснив Ігнат.

Які в України є засоби для відбиття повітряних атак Росії

Для відбиття повітряних атак залучають усі наявні ресурси – зенітні ракетні війська, системи РЕБ, мобільні вогневі групи та авіацію.

У нас авіація, коли дозволяють погодні умови, активно працює всередині країни. Літаки, гелікоптери не можуть працювати близько до лінії фронту, бо вони будуть збиті. Російське ППО дістає далеко, тому авіація працює там, де може працювати, – всередині країни, де є неприкриті зони ППО,

– зазначає Ігнат.

Він також зауважив, що для знищення ворожих дронів використовуються новітні підходи – зокрема, збиття дронів безпілотниками-перехоплювачами.

"Це один з найдешевших методів збиття, в тому числі ударних БпЛА. Крім того, час не стоїть на місці, військова промисловість активно розвивається, і найближчим часом ми, мабуть, побачимо нові інноваційні рішення, як засобів повітряного нападу, так і методів їх знищення", – резюмував представник Повітряних сил.