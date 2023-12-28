За рік ППО значно посилилася: як працюють радянські системи в поєднанні із західними

Україна суттєво посилила власну ППО за 2023 рік. Йдеться не лише про західні ЗРК, а й про ракети до радянських зенітних ракетних комплексів.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зауваживши, що Україна має дефіцит ракет до радянських ЗРК. Однак існують проєкти з адаптації деяких західних протиракет до цих комплексів.

До теми Боронять небо і з суходолу, і на воді: в Україні сформували нові мобільні групи ППО

Це дуже ефективне рішення. Адже Україна має ще багато радянських ЗРК, а-от ракет до них – мало.

Знайдено рішення щодо адаптації деяких ракет зі США та Європи, які лежать на складах. Їх адаптують до радянських ЗРК. Їх можна застосовувати проти російських ракет, літаків тощо. Це дуже ефективне рішення з точки зору реанімації радянських ЗРК,

– зауважив Самусь.

Як радянські ЗРК працюють із західними

Як зауважив Самусь, зрозуміло, що в Україні працює єдине радіолокаційне поле з великої кількості радарів. Вони передають дані в цю систему, яку можна уявити як своєрідний "купол" над державою. Десь інформації більше, десь – менше.

Головне, щоб у цьому радіолокаційному полі не було прогалин. Потім сюди підключаються ЗРК, які використовують цю інформацію. Тому і західні ЗРК, і радянські вмикаються в єдину систему. Будь-який такий комплекс завжди має бути включений в єдину систему,

– пояснив Самусь.

ППО України: коротко