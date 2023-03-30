У Повітряних силах розповіли, яких сучасних систем ППО Україна матиме найбільше
Усі західні зразки ЗРК, які Україна отримує від своїх партнерів, стануть потужною системою ППО. Проте комплексів NASAMS на озброєнні ЗСУ буде найбільше.
Володимир Зеленський в інтерв'ю AP сказав, що Україні необхідно 20 систем ППО Patriot. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував слова президента й заявив, що це лише мінімум, повідомляє 24 Канал.
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Сучасні системи ППО на озброєнні ЗСУ
За словами Ігната, 20 комплексів ППО Patriot – це той мінімум, який потрібен для захисту українського неба. Проте не лише ця система необхідна захисникам. Разом з Patriot Україні потрібні й інші комплекси, такі як SAMP/T, які вже незабаром з'являться на озброєнні, а також системи IRIS-T та NASAMS.
Зрештою, із сучасних систем ППО зараз Україна матиме найбільше саме NASAMS. Це норвезький комплекс, озброєний американськими ракетами, радіус дії – 40 кілометрів.
Проте Ігнат зазначає, що цей ЗРК має можливість збільшення радіуса дії ракет. За таких умов, комплекс NASAMS буде перспективніший та зможе вражати повітряні цілі й на більшій дистанції, аніж 40 кілометрів.
Й Patriot, й SAMP/T, й IRIS-T, й NASAMS – усі ці зразки стануть потужною системою оборони, яка буде на різних ешелонах знищувати ворога,
– заявив Ігнат.
Крім того, посилення ППО сухопутних військ – не менш важливий напрямок. За словами Ігната, такі комплекси як німецькі Gepard й французькі Crotale – одні з найефективніших систем, які зараз працюють.
Частиною ППО є й винищувальна авіація, яка може ефективно, швидко, оперативно підійматися й перехоплювати повітряні цілі. Тому Ігнат наголосив, що сучасні винищувачі також потрібні Україні.
Західні системи ППО на озброєнні України
- Невдовзі в Україну надійдуть ЗРК від Італії та Франції SAMP/T. Цей комплекс повинен дозволити Повітряним силам збивати російські ракети, які раніше не могли знешкодити українські захисники.
- Найближчим часом також Україна отримає й системи Patriot. Військові експерти вважають, що цей комплекс дозволить ЗСУ збивати російські "Кинджали".
- Нині Україна може збивати лише декілька типів російських ракет, якими ворог здійснює атаки. Серед них "Калібри", крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, Х-59, Х-35 та "Іскандер-К".