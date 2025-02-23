ППО відпрацювала блискуче: в КМВА підбили підсумки нічного удару по Києву

У ніч проти 23 лютого Росія атакувала Україну 267 ударними БпЛА. Частина з них летіла на Київ.

В етері 24 Каналу речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв розповів про наслідки чергової російської атаки на столицю України.

Читайте також Троє постраждалих і руйнування: рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Одещину

Протягом останньої доби у Києві тричі оголошували повітряну тривогу. Внаслідок роботи ППО по ворожих цілям зафіксовано падіння уламків безпілотних літальних апаратів у чотирьох районах столиці – Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Печерському.

Обійшлося без постраждалих,

– зазначив речник КМВА.

Втім, через російську атаку сталися загоряння приватних домоволодінь та цивільних автівок. Наразі пожежі станом ліквідовані.

