Цілі не досягнуті: 21 безпілотник знищили на Сумщині під час масованої атаки ворога
Над Сумщиною підрозділи ППО збили 21 ворожий “Шахед” під час масованої атаки ворога 15 грудня. Російські БпЛА не досягли цілей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
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"21 російський безпілотник був знищений і не вразив жодної цілі на території області та України", – ідеться у повідомленні.
При цьому зауважують, що ціллю ворога була цивільна інфраструктура.
Які "цілі" у російських терористів жителі Сумщини вже бачили, на жаль, не раз: житлові будинки, школи, лікарні, дитячі будинки, пансіонати для людей з особливими потребами, об'єкти енергетики,
– додали в ОВА.
Також в ОВА повідомили, що з початку року у небі Сумщини зенітники ліквідували 699 російських ворожих дронів.
Атака по Україні
Українські захисники за ніч на 15 грудня збили 56 ворожих БПЛА, ще 49 локаційно втрачені, а 3 повернулися у Росію.
Через падіння збитих БпЛАпошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, є постраждалі.