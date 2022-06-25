ППО збила ракети над Хмельниччиною: уламки попадали, але обійшлося без жертв

На Хмельниччині під час повітряної тривоги 25 червня ППО збила 2 ракети. На щастя, немає загиблих чи постраждалих внаслідок інциденту.

За даними джерел Офісу Президента, уламки однієї з ракет впали у лісі в Кам'янець-Подільському районі, повідомляє 24 канал. Уламки другої – у сільському саду однієї з тергромад на Хмельниччині.

Зауважте Російські літаки вночі завдавали ракетних ударів по Україні з території Білорусі

Хмельниччина: сьогодні під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам'янець-Подільському районі. Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району,

– мовиться у повідомленні.

Внаслідок інциденту пошкоджено вікна та двері у декількох житлових будинках.

Згодом інформацію підтвердив Сергій Гамалій – очільник Хмельницької ОВА.

Ракетні удари у ніч на 25 червня

Російські загарбники у ніч на 25 червня обстріляли територію України. Зокрема, по селищу Десна на Чернігівщині ворог випустив з території Білорусі 20 ракет. Оперативне командування "Північ" повідомило, що внаслідок обстрілу руйнування зазнали об'єкти місцевої інфраструктури.

Також російські загарбники вдарили по Львівщині. На жаль, 4 ракети влучили. Ще 2 – вдалося збити ППО. Максим Козицький повідомив про 4 постраждалих. Стан одного з них оцінюють як середньої важкості.

На Житомирщині внаслідок ракетного обстрілу загинув один військовий. Окрім того, відомо про щонайменше одного постраждалого.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу значних втрат. Станом на 25 червня відомо про 34 700 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;

РСЗВ – 241 (+0) одиниць;

засоби ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 60 (+0).

Важливо – російські окупанти вдарили по Львівщині: дивіться відео