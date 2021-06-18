Обидві сторони прагнуть конкретних результатів, – Кулеба про візит Зеленського до США

Українське МЗС активно працює задля організації поїздки президента Зеленського до США. Керівник міністерства Дмитро Кулеба переконаний, що цей візит може багато змінити у відносинах країн.

Зокрема, щодо виведення цих відносин на новий рівень – щонайменше, у царині безпеки. Нагадаємо, Байден запросив Зеленського до Білого дому у телефонній розмові 7 червня.

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"Нам завжди є про що говорити"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що 17 червня мав розмову із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд. Із пані Нуланд Кулеба обговорив підготовку візиту президента Зеленського до Білого дому.

Ви знаєте, що станом на сьогодні США є основним союзником, партнером України в питанні безпеки, у питанні зміцнення нашої оборони. Нам завжди є про що поговорити,

– сказав щодо цього український міністр.

Він запевнив, що "американська сторона хоче бачити не церемоніальний візит, а візит, який принесе конкретні результати". Це тішить Україну, адже "повністю співпадає з нашим баченням".

Далі Кулеба запевнив, що МЗС вже активно працює задля організації поїздки Володимира Зеленського до США.

Головна тема – залучення США до врегулювання конфлікту на Донбасі

За словами глави МЗС, головною темою візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтону стане залучення США до процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Я маю достатньо підстав стверджувати, що США і хочуть, і можуть бути залучені до процесу мирного регулювання,

– запевнив Кулеба.

І пояснив: "Зверніть увагу на те, звідки взялася зустріч Байдена й Путіна. Вони поговорили саме в розпал ескалації на українському кордоні... Це й був акт залучення, акт стримування, до якого вдалися США на підтримку України".