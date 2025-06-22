На Вінниччині чоловік загорнувся в російський триколор перед похованням військового
- На Вінниччині чоловік обгорнувся в російський триколор під час поховання українського військового, і його затримали правоохоронці.
- Зловмисником виявився 29-річний чоловік, поліція проводить слідчі дії та вилучає речові докази.
Перед прощанням з полеглим військовим чоловік вийшов на подвір'я, обгорнувшись у прапор Росії. Його затримали правоохоронці.
Дії зловмисника помітив місцевий, який розкладав квіти перед початком поховання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Вінницької області.
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Чоловік обгорнувся прапором Росії на похованні військового
У селі Юзвин Вінницького району 22 червня поліція затримала чоловіка, який демонстративно обгорнувся в російський триколор. Це сталося під час підготовки до прощання з українським захисником Вадимом Дудником.
За даними поліції, зловмисником виявився 29-річний чоловік. На місце події викликали правоохоронців, які затримали його.
Чоловік із прапором Росії біля місця прощання з полеглим військовим: дивіться відео
Поліцейські вже встановили особу затриманого. Нині проводяться слідчі дії та вилучаються речові докази. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.
До слова, у травні в Одесі на Європейській площі одну з частин постаменту розмалювали фарбами, що нагадують кольори прапора держави-агресорки. Крім того, було пошкоджено одне з пам'ятних фото.