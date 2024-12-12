У Києві знімуть найбільший прапор країни: що стало причиною

На Печерських пагорбах української столиці знімуть найбільший прапор України. У Київській міській державній адміністрації пояснили, що спричинило таке рішення.

Прапор знімуть через погіршення погодних умов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Коли прапор повернеться на своє місце

За прогнозами Укргідрометцентру, вночі та вранці 13 грудня в Києві очікуються пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. У КО "Київзеленбуд" кажуть, що прапор знімуть до покращення погодних умов.

Зазначимо, що споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. А найбільший прапор країни має розмір 16 на 24 метри.

Напочатку листопада у КМДА повідомляли, що тимчасово знімуть прапор для планового ремонту флагштока.

Нагадаємо, що 10 грудня сильні пориви вітру пошкодили прапор біля "Батьківщини-матері". Його вирішили зняти та замінити на новий.

Схожий випадок стався у листопаді 2023 року. Тоді розійшовся шов між двома частинами прапора і його також довелося замінити.