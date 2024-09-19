Працівники та військовослужбовці ТЦК та СП мають різні ролі, права та обов'язки. Також у них різний кар'єрний розвиток.

Волинський обласний ТЦК та СП повідомив, що військову форму носять військовослужбовці ТЦК. Саме їх можна помітити на вулицях, адже вони перевіряють в людей військово-облікові документи. Натомість працівники ТЦК не носять військової форми.

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Яка різниця між військовослужбовцями та працівниками ТЦК та СП

Працівники виконують адміністративні та організаційні функції, в той час, як військовослужбовці займаються безпосереднім виконанням військових обов'язків та забезпеченням готовності до оборони,

– пояснили в ТЦК.

Там додали, що ці категорії є важливими для ефективного функціонування ТЦК та підтримання національної безпеки.

Роль, кар'єра, права та обов'язки працівників та військовослужбовців ТЦК

Роль працівника та військовослужбовця ТЦК:

Працівники ТЦК (Територіального центру комплектування):

є цивільними особами, які працюють на державній службі або за трудовим договором;

займаються адміністративною роботою, обліком призовників, організацією та координацією заходів, пов'язаних з мобілізацією та військовим обліком;

як правило, для зайняття цієї посади не потрібна військова підготовка. Проте, знання законодавства та організаційних процесів є необхідними.

Військовослужбовці ТЦК:

є військовими особами, які проходять військову службу за контрактом або за призовом;

включають організацію та проведення призову на військову службу, участь в оперативних заходах, навчання та тренування призовників, забезпечення мобілізаційної готовності;

потребують відповідної військової підготовки, фізичної форми та навичок, необхідних для виконання військових обов'язків.

Права та обов'язки

Працівники ТЦК:

зазвичай працюють за стандартним робочим графіком цивільних службовців;

користуються правами, передбаченими трудовим законодавством для цивільних працівників;

не підлягають військовим наказам, проте можуть виконувати адміністративні накази керівництва.

Військовослужбовці ТЦК:

можуть мати ненормований робочий день, включаючи чергування та роботу у вихідні дні;

підлягають військовій дисципліні та законодавству про військову службу;

підпорядковуються військовим наказам та можуть бути залучені до військових операцій.

Кар'єрний розвиток

Працівники ТЦК:

можуть просуватися по службі в рамках цивільної державної служби, отримуючи вищі посади адміністративного характеру;

можуть проходити додаткові курси підвищення кваліфікації, але в основному цивільного спрямування.

Військовослужбовці ТЦК:

мають можливість кар'єрного зростання в рамках військової служби, отримуючи звання та посади вищого рівня;

постійно проходять військову підготовку, навчання та тренування для підвищення кваліфікації та готовності.

У ТЦК пояснили, що працівники та військовослужбовці ТЦК відіграють різні ролі, та вони доповнюють одна одну в забезпеченні національної оборони та мобілізаційної готовності.