Затримали колаборантів з херсонського СІЗО, які утримували українців в нелюдських умовах

Після звільнення Херсонщини правоохоронці шукають зрадників та колаборантів. Встановили, що на бік ворога перейшли кілька працівників СІЗО.

Про це повідомило 28 листопада Державне бюро розслідувань. Зазначили, що зрадникам обирають запобіжні заходи.

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"У межах стабілізаційних заходів у Херсоні працівники ДБР викривають та затримують зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Кожен з них не уникне відповідальності", – наголосили у відомстві.

Затримання колаборантів у Херсоні: дивіться відео

Отримали нові "посади"

Працівники ДБР та Служби безпеки України у Херсоні викрили та затримали виконувача обов'язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступника очільника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноважену по боротьбі з наркотиками.

Після початку повномасштабної війни працівники отримали посади у злочинному органі окупантів – "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области". Незаконна структура увійшла до "Федеральної служби виконання покарань" Росії.

Колаборанти переховувались / Фото СБУ

Зрадники виконували злочинні накази загарбників та ув'язнювали в СІЗО херсонських активістів. Правоохоронці встановлюють, чи колаборанти вчинили насильство й психологічний щодо затриманих людей.

За інформацією СБУ, всі зрадники приєдналися до росіян добровільно. Після звільнення Херсона вони намагалися переховуватись і уникнути правосуддя.

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Що загрожує зрадникам

Експрацівникам СІЗО вже оголосили підозру у держзраді. Вони можуть отримати довічне ув'язнення. Наразі підозрюваним обирають запобіжний захід.

"ДБР нагадує, короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув'язнення", – наголосили у відомстві.

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