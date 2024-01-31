У ТЦК Києва попередили, що їхні співробітники не мають права затримувати людей

Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей на вулиці чи силоміць забирати до військкомату. Адже затримувати людей може поліція.

Відповідну інформацію розповів заступник начальника – начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у місті Києві Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий. Він також пояснив, що роблять у випадку, якщо людина відмовляється їхати у ТЦК.

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Чому ТЦК та СП не мають права затримувати людей на вулицях

Військовий відповів на питання, чи мають право працівники військкомату забирати людину до ТЦК та СП з вулиці.

Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції Національної поліції,

– заявив Новосядлий.

За його словами, якщо особа відмовляється проїхати у військкомат та ухиляється від призову, то працівники ТЦК та СП викликають поліцію або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у місті Києві ТЦК та СП розповів, що далі:

складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося;

затримати особу може поліція в рамках адміністративного затримання. Законодавство не надає ТЦК та СП таких повноважень.

А взагалі ніхто нікого нікуди не повинен тягнути. У свідомості кожного громадянина має бути розуміння того, що потрібно виконувати свої обов'язки. У нас вже майже два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення, але велика кількість осіб досі не уточнили свої дані,

– заявив військовий.

Він сказав, що займатися розшуковими діями і якось витягувати громадянина з квартири, роботи чи іншого місця – це не задача ТЦК та СП. Володимир Новосядлий підсумував, що обов'язок громадянина – прийти й уточнити свої дані.

"Якщо він не підлягає мобілізації, то нехай надасть необхідні документи", – додав Володимир Новосядлий.

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