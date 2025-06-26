Працівники ТЦК в Ужгороді вдарили та принизили ветерана з інвалідністю

Двоє співробітників військкомату в Ужгороді – Дмитро Хаджаєв та Даніель Ойшер – вдарили по голові ветерана Олександра Усенка. Також вони питали у колишнього військового, де "той купив інвалідність".

Про інцидент у Facebook розповів військовий Тарас Деяк. За його словами, Олександр Усенко має другу групу інвалідності. Чоловік нині працює в організації "Ветеранський Хаб. Закарпаття" та представляє Закарпатську область у команді з адаптивних видів спорту CS Gladiator, передає 24 Канал.

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Реакція ТЦК і вибачення

Закарпатський ОТЦК та СП повідомив, що начальник Ужгородського РТЦК та СП особисто зустрівся з Усенком і представниками ветеранської спільноти та перепросив за дії своїх підлеглих.

Ми наголошуємо: випадки неповаги – як з боку представників ТЦК, так і з боку громадян – є неприпустимими й не мають повторюватися,

– йдеться у повідомленні.

Також там додали: щодо військовослужбовців, дії яких стали причиною конфліктної ситуації, ініційовано службові заходи реагування відповідно до встановленого порядку.

Олександр Усенко прокоментував цей пост ТЦК. Він заявив, що жоден з тих, хто його образив, не вибачився і не визнав своєї провини. Єдиний хто перепросив за поведінку своїх підлеглих – це начальник ТЦК.

Я вимагаю публічного вибачення та пояснення, чому ваші працівники дозволяють собі зверхню та принизливу поведінку щодо людей. Я вимагаю, щоб винуватці понесли справедливе покарання,

– йдеться у дописі ветерана.

Наступного дня "Ветеранський Хаб. Закарпаття" опублікував відео, на якому двоє співробітників ТЦК особисто просять вибачення перед ветераном.



Ми вкотре доводимо справами, що жоден ветеран не залишається сам, коли стикається з несправедливістю… Ми сподіваємося, що ця ситуація стане прикладом для інших, як не слід чинити. Бо лише єдність і повага один до одного робить нас сильними, адже наш справжній ворог – російські окупанти,

– йдеться у заяві хабу.

Співробітники військкомату вибачаються перед Усенком: дивіться відео

Нагадаємо, що військовослужбовець ТЦК у Звенигородці збив на автомобілі жінку на велосипеді та втік з місця події.