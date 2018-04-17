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Працівники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл: є поранені

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Співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл
Співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Вдень 17 квітня співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли. Щонайменше 5 поранених.

Про це інформує "Громадське" з посиланням на виконувача обов’язків директора комунального підприємства "Вода Донбасу" Олександра Євдокімова.

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За його словами, колона автомобілів, яка перевозила співробітників фільтрувальної станції, саме рухалась у бік ДФС. Приблизно о 15:40 17 квітня вони потрапили під обстріл.

Це була денна зміна співробітників фільтрувальної станції. Вони їхали в робочому автобусі й потрапили під обстріл. П’ятеро поранені, один – у важкому стані,
– уточнив в.о. директора комунального підприємства.

Постраждалих доставили до лікарні Ясинуватої. Євдокімов уточнив, що у поранених кульові поранення.

Він також додав, що після цього обстрілу поки не вирішили, як забрати з підприємства працівників фільтрувальної станції, які працюють у нічну зміну.

"Зараз ухвалюємо рішення, як забрати нічну зміну, яка перебуває зараз на фільтрувальній станції, але, швидше за все, вони до ранку будуть там", – зазначив Олександр Євдокімов.

За його словами, є ймовірність, що у середу, 18 квітня, Донецьку фільтрувальну станцію взагалі закриють.

Вранці 17 квітня у штабі прес-центру АТО повідомили, що російські окупаційні війська почали інтенсивно обстрілювати Зайцеве і позиції в районі Світлодарської дуги.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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