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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Працівники охоронних фірм влаштували масову бійку в Одесі: відео

13:41, сьогодні 1889 Читать новость на русском
Масова бійка в Одесі
Масова бійка в Одесі

У центрі Одеси співробітники приватних охоронних фірм "Зевс" і "Олімп-Юг" влаштували масову бійку. Щоб зупинити зіткнення довелося викликати поліцію.

Про це пише видання 048.ua.

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Бійка сталася на вулиці Успенській, після того як охоронці спробували взяти під контроль одну з будівель у дворі будинку №17.

Момент бійки зняли камери відеоспостереження, встановлені на будинку.

Втихомирювати розлючених охоронців прибув наряд поліції.

Масова бійка в Одесі

Теги: Новини України Новини Одеси Сутички
Джерело: 24 Канал
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