Працівники охоронних фірм влаштували масову бійку в Одесі: відео
13:41, сьогодні 1889 Читать новость на русском
У центрі Одеси співробітники приватних охоронних фірм "Зевс" і "Олімп-Юг" влаштували масову бійку. Щоб зупинити зіткнення довелося викликати поліцію.
Про це пише видання 048.ua.
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Бійка сталася на вулиці Успенській, після того як охоронці спробували взяти під контроль одну з будівель у дворі будинку №17.
Момент бійки зняли камери відеоспостереження, встановлені на будинку.
Втихомирювати розлючених охоронців прибув наряд поліції.
Масова бійка в Одесі
Джерело: 24 Канал
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