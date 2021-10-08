Працівнику охорони "Укрексімбанку" повідомили про підозру через напад на журналістів

Причетні до нападу на журналістів "Схем" продовжують отримувати підозри. Одному з охоронців "Укрексімбанку" інкримінують перешкоджання журналістській діяльності.

Охоронець став третім фігурантом у цій справі. Напередодні прокуратура оголосила про такі ж підозри голові правління Євгену Мецгеру та ще одному службовцю. За непідтвердженою інформацією ним є Володимир Пікалов.

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Прокуратура видала не одну підозру

Один з працівників служби охорони "Укрексімбанку" отримав підозру від Голосіївської прокуратури Києва за перешкоджання журналістській діяльності, застосування фізичної сили. Ймовірно, мова йде про охоронця, який допомагав вилучати камери в оператора "Схем".

Крім того, нову підозру отримав службовець, якого напередодні разом з Мецгером звинуватили в тому ж злочині, що й охоронця. Тепер службовець фігурує у справі про незаконне позбавлення волі. Таку ж підозру отримав і сам Мецгер.

Напад на журналістів "Схем": коротко про головне

4 жовтня 2021 року під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером, на журналістів "Схем" напали прямо в кабінеті посадовця.

Причиною цього стало питання Кирила Овсяного про кредит банку чоловіку, який має бізнес в окупованій Горлівці.

У знімальної групи вилучили камеру та спробували видалити записи інтерв'ю. Однак записи відновили.

Поліція порушила кримінальну справу і на час розслідування Євген Мецгер відсторонений від посади голови правління за власним бажанням.

Євген Мецгер уже отримав дві підозри у цій справі.

За перешкоджання журналістській діяльності підозрюваним загрожує щонайменше штраф від 3 400 до 8 500 гривень або 5 років обмеження волі.