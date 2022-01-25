Працюватиме на провладну організацію: Протасевича відпустили з-під домашнього арешту у Білорусі

25 січня 2022 , 10:03
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Джерело:

ютуб-канал Дмитра Бєлякова

Засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича відпустили з-під домашнього арешту у Білорусі. Він розповів що розслідування у його справі – досі триває.

Про це Протасевич розповів у прямому ефірі  на каналі директора провладного центру Системний правозахист Дмитра Бєлякова. Він підтвердив, що останні 7 місяців провів під домашнім арештом.

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Протасевич каже, що йому важко соціалізуватись

Я щойно залишив місце, де я перебував під домашнім арештом досить довгий час. Дійсно, дуже важко адаптуватися і соціалізуватися, коли довго перебував у ізоляції. У мене фактично не було контактів з  людьми,
– сказав Протасевич.

Протасевич заявив, що наразі не має конкретних планів, проте хоче розвертати медіадіяльність у рамках саме "Системного правозахисту". Він каже, що планує перезапустити свій телеграм-канал Sprava.

Що відомо про "Системний правозахист"

  • Центр заснований Дмитром Бєляковим у жовтні 2021 року.
  • Бєляков – відомий провладний активіст.
  • Він відомий тим, що боровся проти символіки протестів, якою прикрашали білоруські будинки та двори.
  • Також Бєляков пробував створити проросійську партію.

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Коротко про затримання Романа Протасевича:

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Автор: Ірина Пундор