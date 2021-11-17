Працював на окупаційні війська Росії: прикордонники затримали українця
Джерело:Держприкордонслужба
Прикордонники Луганського загону затримали 32-річного українця через роботу на окупаційні війська Росії. Чоловік у 2014 році увійшов до складу одного з підрозділів незаконних збройних формувань.
Зокрема, затриманий перевіряв документи на блокпосту поблизу Первомайська, що на Луганщині. Також він оглядав транспортні засоби.
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За даними Держприкордонслужби, згодом зловмисник залишив блокпост та втік на контрольовану українською владою територію. Причиною стало побоювання за власне життя.
Прикордонники скерували до Нацполіції повідомлення про злочин. Наразі відомості про кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі тривають слідчі дії.
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