Працює ГУР: у Росії фіксують збої у системі онлайн-голосування

У день виборів президента система електронного голосування у Росії перестала працювати. Це стало наслідком роботи Головного управління розвідки.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в українській розвідці. Зазначається, що голоси деяких росіян зовсім не зараховує – однак очевидно, що вони все одно стануть голосами за Владіміра Путіна.

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Збої у системі

У Росії 15 – 17 березня проходять так звані "вибори" президента. Однак все не відбувається так гладко, як планували у Кремлі. Зокрема, росіяни фіксують збої у роботі системи дистанційного електронного голосування на виборах.

Користувачі скаржаться, що головна сторінка сайту не завантажується, час від часу з'являються повідомлення про відсутність інтернету. Росіяни не можуть проголосувати, або ж їхні голоси не зараховуються зовсім.

Зайшла проголосувати в "Госуслугах" – все постійно вилітало. Видали один бюлетень, як написали – вилетіло. Врешті-решт не віддала свій голос, заново теж вже не можу. Як бути – не знаю,

– пишуть у мережі.

Повідомляється, що збої у роботі електронного голосування в Росії стали наслідком роботи ГУР. Водночас пропагандистські ЗМІ намагаються виправдати ситуацію "великим напливом охочих проголосувати".

Що відбувається на виборах