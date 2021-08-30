Працює усі роки війни, – Бутусов описав стратегію Путіна на Донбасі
Джерело:"Між іншим" на 24 каналі
Володимир Путін має довгострокову стратегію щодо України. Він планує змусити країну піти на капітуляцію на своїх умовах.
Про це заявив журналіст Юрій Бутусов у авторській програмі "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом на 24 каналі. За його словами, Путіну потрібно припинити вогонь на Донбасі, забезпечити контроль над окупованими територіями і перейти до вирішення його основного питання – легітимізації окупації Криму.
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"Росія усі роки війни працює виключно на цю стратегію. Усі інструменти, які вона використовує, підпорядковані цій меті", – наголосив Бутусов.
Обстріли на Донбасі
Журналіст підкреслив, що коли українська влада робить крок вбік, російська сторона починає обстріли. Через обстріли Авдіївки 28 серпня виник резонанс, втім набагато більша ескалація пов'язана з тим, що противник активно застосовує усі види озброєння на фронті.
"Майже щоденні втрати від вогню російських снайперів, стрілецької зброї, принесли, у результаті, набагато більше жертв", – акцентував Бутусов.
За його словами, війна в Україні продовжується. Російська сторона веде її в рамках обмежень, локально, але намагається охопити весь фронт.
Усюди, де у ворога є можливість обмеженими силами нанести нам втрати, він це використовує,
– резюмував журналіст.
Повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео
Обстріли Авдіївки: що відомо
- Бойовики двічі за 28 серпня обстріляли Авдіївку. За свідченнями очевидців, ворожі війська стріляли з мінометів 120 калібру.
- Внаслідок використання забороненої мінськими угодами зброї поранення отримали 8 українських захисників.
- Українська поліція заявила, що розслідуватиме справу та відкрила кримінальне провадження через дії російських найманців.
- Укрзалізниця заради безпеки пасажирів і залізничників припинила курсування потягів до Авдіївки.