Працюємо, щоб зробити 6 пакет санкцій ЄС справді болісним для Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що наразі триває робота з ЄС над шостим пакетом санкцій проти Росії. За його словами, нові обмеження мають бути "справді болісними" для агресора.

Президент зазначив, що всі російські держпосадовці, які підтримують війну, мають отримати логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Про це він повідомив у відеозверненні 20 квітня, пише 24 канал.

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Український лідер наголосив, що негайно повинна бути визнана державою, яка спонсорує тероризм, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією.

Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому,

– сказав Володимир Зеленський.

"Санкції потрібні як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир", – додав президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео