"Працюють" з в'язниць окупованого Донбасу: СБУ виявила кол-центри шахраїв

Служба безпеки України викрила шахраїв, які виманювали гроші в українців. Зловмисники у розмові представлялись працівниками українських банків, а насправді ж були в'язнями з тюрем окупованого Донбасу.

Таким чином злочинцям вдалось ошукати сотні українців на мільйони гривень. Створили мережу кол-центрів ватажки невизнаної республіки.

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Співробітники цих "кол-центрів" – в'язні тюрем з так званої "ДНР". Вони виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, а тоді знімали гроші з їх карткових рахунків,

– повідомляє СБУ.

Терористам допомагав мешканець Донецької області.

За яким принципом діяла схема

Робота поплічника бойовиків полягала в тому, щоб координувати переведення викрадених грошей в готівку і переправляти через лінію зіткнення. У цьому йому допомагали мешканці підконтрольних Україні територій, які мають громадянство Росії.

Зловмисники використовували розгалужену мережу підставних осіб, а також фінансових сервісів.

Частину викрадених грошей шахраї передавали так званим "правоохоронцям" на окупованих територіях. А ті заохочували та координували роботу псевдокол-центрів.

Що загрожує зловмисникам

Слідчі вже повідомили про підозру злочинцям. Справу відкрили за двома статтями: шахрайство та відмивання доходів, отриманих незаконно.

Крім того, правоохоронці провели відповідні обшуки. Знайшли і вилучили банківські картки, мобільні, чорнові записи, комп'ютери та інші речові докази, які підтверджують злочин.

Допомагали злочинцям люди з паспортами Росії / Фото СБУ

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