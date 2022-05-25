Правда – особливо небезпечна зброя для ворога, – Зеленська про роль журналістів у війні

Олена Зеленська дала інтерв'ю іспанському ELLE. Вона розповіла, якою є роль журналістів у війні Росії проти України. Зокрема перша леді підкреслила, що правда – небезпечна зброя для нашого ворога.

Під час розмови Олена Зеленська пригадала, як нещодавно робила публікацію, яка стосується журналістів, убитих під час війни. У ньому перша леді прагнула вшанувати не лише мужність українців, а й тих, хто щоденно доносить інформацію. Причому не лише в нашій державі, а й за її межами.

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Правда – небезпечна зброя для ворога

У цій війні правда – особливо небезпечна зброя для ворога. Сьогодні роль чесних журналістів є важливою як ніколи. І вони наражаються на ту ж небезпеку, що й солдати,

– наголосила Зеленська.

Якщо раніше Володимир Зеленський говорив, що усі ми – президенти, то перша леді назвала кожного в нинішніх умовах журналістом. А все тому, що більшість із нас мають доступ до інтернету, а також можуть викладати все, що відбувається, в соціальних мережах.

Вона наголосила, що кожен може описувати побачене, збирати інформацію та поширювати в мережі історії. Робити все для того, щоб доносити до кожного правду.

У війні Росії проти України загинуло кілька десятків журналістів

Журналісти, які пройшли найгарячіші точки по всьому світу, не сподівалися на таку підступність російських військових. Ані каски та бронежилети з написом PRESS, ані інші розпізнавальні знаки не зупинили агресію. Тож від рук російських військових загинуло кілька десятків як українських, так і іноземних журналістів, які намагалися висвітлювати правду. Серед них:

Віктор Дудар , котрий загинув під Миколаєвом під час бойових дій.

, котрий загинув під Миколаєвом під час бойових дій. Євген Сакун , телеоператор Live, котрий став жертвою ракетної атаки Києва.

, телеоператор Live, котрий став жертвою ракетної атаки Києва. Брент Рено , журналіст зі США та колишній автор NYT, котрого російські військові розстріляли в Ірпені.

, журналіст зі США та колишній автор NYT, котрого російські військові розстріляли в Ірпені. П'єр Закжевський , оператор Fox News, та українська журналістка Олександра Кувшинова – жертви російської агресії на Київщині.

, оператор Fox News, та українська журналістка Олександра Кувшинова – жертви російської агресії на Київщині. Оксана Гайдар – журналістка, котра загинула під час окупації російськими військовими Київської області.

– журналістка, котра загинула під час окупації російськими військовими Київської області. Олександр Махов – військовий журналіст, котрий загинув під Харковом, захищаючи Україну.

І це лише мала частина журналістів, які стали жертвами російської агресії.

Нагадаємо, що 10 травня усіх українських журналістів нагородили Пулітцерівською премією. Її вручили за "точне відображення жахливої реальності".

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