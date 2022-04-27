Правильні мішені: Сіверська бригада тренується стріляти на портретах Путіна
27 квітня 2022 , 15:23Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
Тренування військових проходять у звичному режимі. Єдине, тепер із мішенями та мотивацією немає проблем.
Мішень – портрет Путіна
Зокрема, військові 1-ї окремої танкової Сіверської бригади відточують майстерність стрільби на мішенях портретах Путіна. Відповідне відео опублікували військові Сухопутних військ.
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Під час занять використовуйте правильні мішені,
– коротко написали військові.
Втрати ворога
- У період з 24 по 27 квітня вантаж "200" російських окупантів поповнився ще 300 ворогами.
- Загалом втрати російської армії у війні проти України колосальні – загинули 22 400 військових.
- Крім того, сьогодні військові провели 13 успішних атак на Півдні. Вдалось знищити 21 російського окупанта та захопити чимало корисної техніки.
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