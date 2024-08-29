Хто має право на відстрочку від служби в армії у вересні

Наразі в Україні процес мобілізації регулюється новим законом, який набрав чинності 18 травня цього року. Повістку можуть отримати громадяни призовного віку, які не мають підстав для відтермінування служби.

Розповідаємо, якими будуть умови призову на військову службу у вересні та хто з громадян має право на відстрочку.

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Відстрочка від мобілізації у вересні

Відповідно до нового закону про мобілізацію, встановлено перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Хто може отримати бронювання:

громадяни, які отримали бронювання від держави, підприємства, установи тощо;

люди з інвалідністю;

люди, які тимчасово непридатні до служби в армії за станом здоров'я, які мають заключення ВЛК про це;

громадяни, яким потрібна відстрочка за сімейними обставинами, передбаченими у законі про мобілізацію;

люди, яким потрібна відстрочка за професією або для навчання.

Хто з військовозобов'язаних може бути заброньованим

До переліку тих, хто має право на бронювання від армії у вересні 2024 входять ті, що працюють або навчаються:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Тепер розберемось із переліком ідприємств і професій, які підлягають бронюванню:

кінцеві бенефіціарні власники зазначених в попередньому списку підприємств, які не є їх працівниками;

члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мільярдів гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;

які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;

фахівці з розмінування оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічого, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

Довідково про потреби армії у вересні. Станом на кінець серпня, за даними Генштабу, у лавах ЗСУ найбільше потрібні штурмовики та артилеристи з бойовим досвідом, а також водії, IT-спеціалісти, зв'язківці.